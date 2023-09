Procon de Americana autua posto de combustível por falta de nota fiscal

O Procon de Americana, em uma ação conjunta com a Gama (Guarda Municipal) e a Polícia Civil, autuou um posto de combustível na Avenida Brasil por falta de emissão de nota fiscal, após denúncia do presidente da câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido).

Operação teve como objetivo investigar reclamações de motoristas – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A operação ocorreu na última segunda-feira (18) e teve como objetivo investigar reclamações de consumidores sobre falhas em veículos após abastecerem no estabelecimento, situado na esquina com a Rua São Salvador.

A ação teve início com a abordagem de um caminhão-tanque que realizava o abastecimento do posto.

De acordo com o presidente da câmara, as denúncias indicavam que um caminhão com bandeira branca estava abastecendo o posto, que ostenta a marca Shell.

Diante disso, foi realizado o flagrante, que contou com a presença do vereador no local.

No decorrer da operação, fiscais do Procon solicitaram as notas fiscais do combustível abastecido, enquanto guardas municipais impediram que o motorista do caminhão deixasse o local.

O Procon emitiu um auto de infração devido à ausência da nota fiscal que identifica a origem do combustível, uma vez que o caminhão não correspondia à marca do posto. Por sua vez, a Polícia Civil está investigando os documentos entregues.

Segundo o parlamentar, não apresentar a nota fiscal da venda da mercadoria configura crime contra a ordem tributária.

Quanto à questão de combustível adulterado, apenas a ANP (Agência Nacional do Petróleo) pode constatar essa irregularidade.

O Procon de Americana informou que foi feito um auto de constatação, que será remetido à Fundação Procon-SP para conversão em auto de infração e multa.

Posteriormente, o proprietário do posto será notificado para que tenha a oportunidade de recorrer.

SILÊNCIO

O LIBERAL esteve no posto nesta terça, mas funcionários informaram que apenas o gerente poderia falar sobre o assunto, e ele não estava.

Em caso de suspeitas de irregularidades, as denúncias podem ser feitas ao Procon local e à ANP pelo telefone 0800 970 0267. (Colaborou Claudecir Junior).