Procon de Americana alerta para golpe do empréstimo

O Procon de Americana faz um alerta para que as pessoas não caiam no golpe do empréstimo fácil. Segundo informações do órgão, os alvos são pessoas que buscam dinheiro de forma mais acessível e em instituições não credenciadas. A operação muitas vezes é realizada por meio de sites.

O golpe funciona da seguinte maneira. O consumidor encontra propostas atraentes de empréstimos em sites, depois entra em contato com o golpista por telefone. Durante a ligação são realizadas as negociações, porém, para que a transação se concretize, o interessado deve fazer um depósito bancário.

“Muitas vezes recebemos denúncias desses golpes, razão pela qual orientamos as pessoas a não fazerem contratações pela internet e principalmente por telefone”, explicou o coordenador do Procon, José Francisco Montezelo.

O Procon orienta também que os consumidores desconfiem das empresas que ofertam muitas facilidades para empréstimos. Se o cliente tiver dúvida, ele pode buscar informações no Banco Central pelo telefone 145 ou pelo site www.bcb.gov.br.