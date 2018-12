Procon conclui treinamento sobre fiscalização

A equipe do Procon de Americana concluiu nesta sexta-feira (14) o curso de habilitação de fiscais da Fundação Procon-SP. O treinamento foi realizado na sede da Fundação, em São Paulo, e teve duração de quatro dias.

Os agentes do órgão municipal participaram de oficinas sobre o tema e realizaram duas provas dissertativas sobre a nova função. “Desde o começo dessa nova gestão, a administração municipal estava buscando a formação de fiscais para o município. Agora conseguimos e com essa habilitação, vamos aprimorar a relação de consumo”, comentou o coordenador do Procon de Americana, Francisco Montezelo. Foto: Maria Eduarda Gazzetta / Prefeitura de Americana

Após o resultado positivo das provas realizadas pelos agentes, a equipe do Procon poderá atuar, a partir do começo do próximo ano, como fiscais no comércio de Americana, notificar e até multar estabelecimentos que não seguirem o Código de Defesa do Consumidor.

O secretário de Negócios Jurídicos, Alex Niuri, destacou que o treinamento é apenas mais um passo para o aumento da eficiência na fiscalização. “Estamos construindo cada vez mais conhecimento e estrutura no Procon, para ampliarmos a capacidade de garantir o direito do consumidor”, disse.

Atualmente, o Procon recebe denúncias de comércios da cidade e encaminha para o Procon de Campinas, que realiza as visitas como fiscal. O Procon fica localizado no Paço municipal, na Avenida Brasil, 85, no Centro, e é aberto ao publico de segunda a sexta-feira, das 9h as 16 horas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.