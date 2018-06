Procon autua sete lojas na Operação Dia dos Namorados

A unidade da Fundação Procon-SP de Americana autuou sete lojas na cidade durante fiscalização da Operação Dia dos Namorados, realizada no dia 7 de junho, em função de irregularidades envolvendo produtos expostos sem constar o preço à vista e marcações sem clareza e precisão, entre outras. Ao todo, 17 estabelecimentos comerciais foram verificados pela equipe do órgão.

Foto: Arquivo / O Liberal

Após as autuações, o Procon-SP vai avaliar separadamente cada caso, definindo pela aplicação de multa ou apenas por notificações de caráter informativo, de acordo com a gravidade da infração cometida por cada um dos estabelecimentos.

Segundo o secretário de Negócios Jurídicos de Americana e responsável pela unidade local do Procon-SP, Alex Niuri, a fiscalização será realizada na cidade em outras datas e deve se tornar contínua, a fim de garantir que eventuais infrações sejam constatadas e que todos os direitos do consumidor sejam respeitados pelos comerciantes no município.

“Novas ações deverão ocorrer, não só em datas festivas, comemorativas, mas durante todo o ano é algo que o Procon vai aprimorar e intensificar cada vez mais, tornando permanente essas ações que visam coibir abusos por parte de alguns comerciantes e orientando, sempre que possível. Também tentaremos estabelecer um canal de comunicação com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), para melhor orientar os comerciantes, de forma a evitar violações no que tange ao direito dos consumidores”, comentou Niuri ao LIBERAL na noite desta segunda-feira (18).