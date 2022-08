Procon atende população com ônibus no Centro de Americana

A Fundação Procon-SP vai disponibilizar, nos próximos dias 10 e 11, quarta e quinta-feira, uma unidade móvel que ficará na Praça Comendador Müller, no Centro de Americana. Os consumidores poderão tirar dúvidas e registrar reclamações em um ônibus, que ficará disponível das 9 às 16 horas.

De acordo com o diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan, serão dias diferentes para a população. “Nosso objetivo é alcançar mais o consumidor, que muitas vezes não tem tempo ou fica receoso de vir até o Paço Municipal. Desta forma, ficaremos mais próximos”. Ele informou ainda que as datas serão próximas ao dia dos pais e as pessoas poderão tirar dúvidas.

Diretor do Procon, Estevão Pavan explicou a ação que ocorre nos próximos dias – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Por conta do atendimento móvel, o órgão informa que as atividades que ocorrem na prefeitura ficarão fechadas nestes dois dias.

RECLAMAÇÕES. De acordo com dados divulgados pelo órgão ao LIBERAL, atualmente a maior quantidade de reclamações está ligada a telefonia móvel e bancos. “Nos celulares as pessoas reclamam de pacotes cobrados, sem autorização; cancelamento de fidelidade; ou valor cobrado a mais pela operadora. Já em relação aos bancos, temos reclamações de empréstimos consignados não autorizados. Muitas vezes o banco diz que está fazendo a simulação, mas na verdade já está fazendo o contrato”, explica o diretor.

Apesar das reclamações, o diretor comenta que o órgão consegue resolver 75% dos casos já na primeira carta de informação preliminar enviada para as empresas reclamadas.

“Se o consumidor não ficar satisfeito com a resposta, fazemos uma audiência de conciliação entre empresa e cliente, mas ainda bem que temos um grande número de resoluções já na primeira etapa”, conclui Estevão.