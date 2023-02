Procon aponta irregularidades e notifica posto de combustíveis em Americana

Posto Shell foi verificado após uma denúncia do vereador e presidente da Câmara, Thiago Brochi (sem partido) ao órgão - Foto: Divulgação

O Procon notificou um posto de combustíveis na Avenida 9 de Julho, em Americana, na manhã desta sexta-feira (17). As irregularidades apontadas pelo órgão de defesa do consumidor foram a falta de informação sobre a origem dos combustíveis e a ausência de notas fiscais dos produtos adquiridos.

O posto Shell foi verificado após uma denúncia do vereador e presidente da câmara, Thiago Brochi (sem partido) ao órgão. De acordo com o parlamentar, vários munícipes o procuraram, reclamando de combustível adulterado neste estabelecimento.

Apesar da denúncia de adulteração, esta informação ainda está em averiguação e caberá à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil) constatar se há irregularidades.

De acordo com o diretor do Procon de Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan, ao chegarem no local da denúncia, os agentes constataram que as bombas não continham as informações necessárias sobre a origem dos combustíveis.

Mesmo sendo um posto com a bandeira Shell, ele pode comercializar outros combustíveis, desde que esteja especificado na bomba as informações como nome e CNPJ por exemplo, identificando a empresa de origem do produto comercializado.

Essa possibilidade foi aberta em 2021, por meio da resolução 858/2021, da ANP, e da Medida Provisória n° 1063, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, conforme explicou o diretor do Procon.

A outra irregularidade apresentada pelo Procon foi em referência à ausência de notas fiscais, que obrigatoriamente deveriam estar no posto, mas estavam em um escritório na cidade de Valinhos.

Por conta dessas duas irregularidades, o posto foi notificado e deverá colocar as placas com informações na bomba sobre a origem dos combustíveis e deixar as notas fiscais na unidade dos produtos adquiridos.

Outro lado

O gerente do posto, que não quis ter seu nome divulgado, falou ao LIBERAL que não tinha ciência dessas informações, pois está no cargo há um dia, mas pontuou que irá providenciar o pedido do Procon.

Adulterado

Enquanto faziam as fiscalizações, os agentes do Procon foram abordados por um homem que afirmou ter tido um prejuízo de quase R$ 30 mil após abastecer o seu carro naquele posto. Por esse motivo um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da Polícia Civil. A ANP será notificada e caberá a ela averiguar se o combustível está adulterado.