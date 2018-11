Procon notifica postos por propaganda enganosa

Foto: Prefeitura de Americana - Divulgação.JPG

O Procon de Americana informou ontem que vai notificar, nos próximos dias, ao menos cinco postos de combustíveis por propaganda enganosa. De acordo com o órgão, os estabelecimentos afixam os preços com números grandes e, em letras pequenas, informam que só valem para determinado dia da semana ou que só têm direito a pagar aquilo quem tem um aplicativo da rede.

O órgão não divulgou os nomes dos postos. Os comércios terão dez dias para regularizar a situação e, se não o fizerem, estarão sujeitos à multa – o valor não foi informado. O Procon soube da suposta propaganda enganosa após denúncias de consumidores.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o coordenador do órgão de defesa do consumidor, Francisco Montezelo, informou que a prática induz o consumidor ao erro. “A população sai prejudicada porque entende que o valor é para todos e para qualquer dia.”

De acordo com o Procon, tanto o valor do combustível quanto a informação de que se trata de um preço promocional devem estar bem visíveis.

Segundo o órgão, as notificações serão feitas com base no artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor. Este trecho da legislação estabelece que a publicidade deve ser veiculada de forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

O LIBERAL conversou com o dono de um posto que disse já ter sido visitado por funcionários da prefeitura. Ele vende o combustível a preços promocionais em alguns dias da semana e mantém a placa ali diariamente. O comerciante, que pediu para não ser identificado, disse que o órgão recomendou que ele aumentasse o tamanho das letras. Ele diz ter acatado a recomendação e afirmou que as novas placas já passaram por aval do poder público.

O Procon orienta que, se o consumidor constatar a propaganda enganosa, pode contatar o órgão, que fica no Paço Municipal, na Avenida Brasil, 85.