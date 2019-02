Processo seletivo tem 36 inscrições de professores por hora

Em 30 horas, 1.095 pessoas se inscreveram no processo seletivo que visa contratar 53 professores temporários para a rede municipal de Americana. A média é de 36 interessados por hora. Esses candidatos fizeram 2.035 inscrições das 9 horas de quarta até às 15 horas de ontem. Cada um pode se inscrever para quantas funções quiser – são 11 cargos.

O número surpreendeu a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina. “Eu fiz uma aposta aqui interna em 3 mil [candidatos]. Eu vou perder”, afirma a secretária, que não arrisca estimar quantos devem se inscrever até as 23h59 do dia 12, prazo previsto no edital do processo seletivo.

Os candidatos serão classificados por meio de uma fórmula que avaliará títulos acadêmicos e tempo de carreira. O edital contendo as regras e a remuneração pode ser conferido no site https://processoseletivo.seducpma.com. As inscrições devem ser feitas pelo mesmo site.

Não se trata de um concurso público, e sim de um processo simplificado de seleção que vai contratar professores temporários para substituir docentes efetivos em casos de faltas, férias e licença médica, por exemplo. A ausência desses profissionais é hoje um dos principais problemas da Educação. O contrato será de um ano, renovável por mais um.

No dia 15 será publicada a lista inicial de classificados, sempre no site. De 18 a 22 de fevereiro, os classificados devem entregar a documentação exigida na Secretaria de Educação.

A lista final de selecionados será publicada dia 1º de março. Evelene acredita que os professores devem começar a trabalhar na segunda quinzena do mês que vem.

ERROS

Até as 15 horas de ontem, 355 inscrições, o que corresponde a 17,4% das 2.035 efetuadas, tinham incorreções. Muita gente esqueceu de inserir o número do CPF, a quantidade de filhos ou a data de nascimento, por exemplo.

Para confirmar que está inscrito, o candidato deve entrar no site https://processoseletivo.seducpma.com, clicar no ícone consulta, e em seguida na palavra consultar inscrições. Uma nova tela será aberta e, na aba nome, ao clicar em selecionar, aparecerão os nomes de todos inscritos. Se o interessado fez a inscrição, mas seu nome não aparece lá, significa que algo deu errado.

O candidato tem então duas opções. Efetuar uma nova inscrição, informando os dados corretamente, ou enviar um e-mail para processoseletivo@seducpma.com pedindo orientação. Só que isso precisa ser feito até as 23h59 do dia 12. Se o prazo passar, a inscrição não valerá.