Processo seletivo para professores não reúne nem metade dos inscritos

Nem metade dos inscritos realizou as provas do processo seletivo para contratação de professores substitutos em Americana, neste domingo. Das 1.714 pessoas que tinham feito a inscrição, apenas 835 compareceram nos quatro locais indicados pela Secretaria Municipal de Educação.

A prefeitura vai publicar o gabarito nesta terça-feira, no Diário Oficial do município, disponível no site www.americana.sp.gov.br.

As avaliações aconteceram no Ciep (Centros Integrado de Educação Pública) Professor Octávio César Borghi, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Paulo Freire, no Ciep Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti e na Emef Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho.

O vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, visitaram as escolas e acompanharam a realização das provas no domingo.

“Tivemos um número de inscrições acima da expectativa e seguimos confiantes de que rapidamente será possível repor o quadro profissional e, assim, oferecer atendimento com mais qualidade aos nossos alunos”, disse Ghizini.

Os aprovados vão suprir os professores efetivos em caso de vacâncias, licenças, afastamentos e ausências. Há 117 vagas. A ideia da prefeitura é preenchê-las de forma temporária, até a realização de um concurso público que está previsto para este ano.

Os candidatos já poderão conferir a lista de classificados nesta quarta, no site da administração municipal, e o prazo para recursos estará aberto entre os dias 18 e 19 deste mês. A homologação do processo e a lista final de classificação serão publicadas no dia 20, no Diário Oficial.