Processo seletivo para área da saúde rende 500 kg de alimentos

O primeiro dia de provas do processo seletivo para o preenchimento de cerca de 600 vagas na rede pública de saúde de Americana, nesta quinta-feira, rendeu ao menos meia tonelada de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade.

A organização pede a doação de 1 kg de alimento não perecível aos candidatos, que realizaram a prova técnica e as entrevistas na FAM (Faculdade de Americana).

Os exames continuam nesta sexta, das 9h às 14h, com outra parte dos candidatos, que devem acessar o campus da FAM pela portaria 3 – Rua Pedro Perissinoto, 132, Loteamento Residencial Industrial João Santarosa.

A entrada deve ser com pelo menos 30 minutos de antecedência do horário estabelecido. É preciso levar caneta esferográfica preta ou azul, com tubo transparente, e documento de foto. A organização também exige o uso de máscara de proteção.

O processo é organizado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) encarregada de gerir o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.

Pedidos de revisão do resultado deverão ser enviados no e-mail geradm.americana@santacasachavantes.org. No edital, no site www.santacasachavantes.org, há um formulário de reconsideração a ser preenchido pelo candidato que quiser contestar.