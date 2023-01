Processo seletivo na Saúde termina com 1,2 tonelada de alimentos doados

O processo seletivo para preenchimento de 600 vagas na rede pública de saúde de Americana terminou com a arrecadação de 1,2 tonelada de alimentos não perecíveis, nesta sexta-feira (27). Os mantimentos serão doados pelo Fundo Social de Solidariedade para famílias em situação de vulnerabilidade social.

As doações foram feitas pelos candidatos que realizaram a prova técnica e entrevistas na FAM (Faculdade de Americana). A organização pedia 1 kg para cada inscrito.

Processo seletivo de OS arrecadou alimentos nesta sexta-feira – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“Agradeço imensamente aos candidatos que fizeram as doações. O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebe os alimentos com extrema satisfação, sempre temos a quem destinar. As doações nos dão a possibilidade de acolher as famílias que estão em um momento de vulnerabilidade e que recorrem a nós”, disse a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O processo seletivo é organizado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) encarregada de gerir o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.

O resultado com os nomes dos classificados seriam divulgados no site santacasachavantes.org, após a conclusão do processo.

Pedidos de revisão do resultado deverão ser enviados ao e-mail geradm.americana@santacasachavantes.org. No edital, no site www.santacasachavantes.org, há um formulário de reconsideração a ser preenchido pelo candidato que quiser contestar.