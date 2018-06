Processo seletivo gera fila de candidatos em Americana

Foto: Marina Zanaki / O Liberal

Um processo seletivo para vagas de ajudante de produção, anunciadas por uma empresa de recrutamento de Americana, gerou uma grande fila de candidatos na Avenida Bandeirantes e Rua Carioba na manhã desta quinta-feira (7).

Segundo o anúncio da People RH, compartilhado na página da empresa no Facebook, 50 vagas foram ofertadas para diversas empresas da região. Os interessados nas oportunidades deveriam comparecer na empresa, situada na Avenida Bandeirantes, nesta quinta-feira, a partir das 8h, para agendamento do processo seletivo. O salário e benefícios não foram informados até a publicação desta reportagem.

A reportagem do LIBERAL esteve no local e constatou que a fila começou a ser formada antes das 7h. A fila dava a volta no quarteirão da empresa e chegava até a Rua Carioba, próximo ao antigo prédio do Poupatempo de Americana.

Além dos interessados nas vagas de ajudante de produção, outros candidatos também estavam na fila para entregar o currículo para a empresa, que possui diversas vagas de emprego para recrutamento.