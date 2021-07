Problemas na Rua Xingu incomodam

A falta de manutenção na Rua Xingu, na Vila Dainese, em Americana, tem gerado reclamações dos moradores. Além dos buracos, o asfalto está esfarelando em diversos pontos.

Além dos buracos, o asfalto da via está esfarelando em vários pontos – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A gerente Debora Prado de Souza, de 43 anos, contou que já entrou em contato com a prefeitura este ano cobrando as melhorias, mas não houve retorno. Ela apontou que outras vias do mesmo bairro receberam recapeamento completo.

Outros problemas apontados pela gerente foram a falta de uma placa com nome da rua e trechos muito escuros.

“Com relação à iluminação, informamos que todas as lâmpadas instaladas na referida rua foram modernizadas com iluminação LED no primeiro semestre de 2020. Quanto à questão dos buracos, encaminharemos para o setor avaliar e tomar as providências necessárias”, respondeu a Prefeitura de Americana.

