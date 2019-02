Problemas de estrutura se acumulam na UBS São José

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A UBS (Unidade Básica de Saúde) São José, na Praia Azul, em Americana, está com diversos problemas estruturais que têm gerado reclamação por parte da população que o utiliza e, também, dos próprios funcionários. A caixa d’água, por exemplo, está com vazamentos e com a base danificada. A calçada é alvo de acúmulo de materiais de construção comprados há meses pela prefeitura e, por conta do estado de abandono, tem atraído o depósito de entulho. “Tem até sofá na calçada, alambrado quebrado e podem entrar na hora que quiserem. Tem areia na calçada que os animais usam como lugar para fezes, isso em uma unidade de saúde”, reclamou a costureira Elisete dos Santos, de 35 anos, que usa o posto.

A reportagem esteve no posto e conversou com funcionários. Eles contaram ainda que há goteiras dentro do imóvel, provavelmente relacionadas a problemas na calha. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A Secretaria de Saúde de Americana informou que os materiais para a troca da caixa d’água já foram comprados e que a instalação está sendo programada, sem precisar uma data. “Com relação às manutenções na unidade é feito periodicamente o corte de grama e limpeza de calha. O local recebeu o descarte irregular de móveis por parte da população. A secretaria já solicitou a limpeza, mas solicita conscientização para que os moradores façam o descarte nos ecopontos existentes no município”, disse a prefeitura. A secretaria abriu licitação para ampliar a unidade de saúde. Será construída uma sala para acomodação e atuação dos agentes de saúde do posto. A obra terá custo de R$ 98.513,90 repassados pelo governo federal por meio de convênio com o município.