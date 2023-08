Problema do tomógrafo do HM de Americana foi resolvido, diz Danilo

O problema do tomógrafo do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi foi resolvido, segundo o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira. Nesta quinta-feira, ele afirmou que o aparelho funciona normalmente há duas semanas.

Aparelho apresentava problemas e chegou a ser substituído – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Conforme o LIBERAL noticiou em março, de acordo com a Fusame (Fundação de Saúde de Americana), o equipamento sofria com problemas desde sua instalação, em agosto de 2022, e chegou a ser substituído.

A Imex Medical Group, fabricante do tomógrafo, culpava o HM pela situação. Segundo a empresa, a rede elétrica que abastece o equipamento apresentava instabilidade.

Nesta quinta, Danilo informou que a sala do tomógrafo recebeu os reparos necessários, que haviam sido apontados em relatório elaborado pela Imex.

Agora, o objetivo é acabar com a fila para realização de tomografia. De acordo com o secretário, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pelo HM, tem feito um mutirão neste mês.

“Vão fazer um mutirão com 500 tomografias de contraste, e estão sendo feitas no hospital, diariamente, 20 tomografias, o que dá em torno de 100 tomografias por semana, 400 por mês. Então, a gente acredita que no próximo mês, em 60 dias no máximo, não teremos mais fila de tomografia”, afirmou Danilo durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).