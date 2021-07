Prisões em flagrante no primeiro semestre batem recorde em Americana

Investigações envolvendo entorpecentes tem alavancado as prisões em flagrante – Foto: Divulgação/Dise

As prisões em flagrante no primeiro semestre bateram recorde em Americana. Os números mais que dobraram em relação ao período no ano passado e são os maiores dos últimos 20 anos, desde quando as ocorrências começaram a ser contabilizadas, em 2001.

Os dados são da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Neste ano, foram presos em flagrante, até o fim de junho, 461 pessoas. O número vem em crescente, mesmo com a pandemia do coronavírus (Covid-19).

Em 2019, de janeiro a junho foram registradas 179 prisões em flagrantes. Em todo o ano foram 457.

No ano passado, no primeiro semestre foram 224. Em todo 2020 foram 561 prisões em flagrante registradas pela Polícia Civil de Americana.

O maior número de prisões em flagrantes semestral (de janeiro a junho), até então, era de 358, em 2014. E o maior número anual é de 656, também em 2014.

Pelo ritmo, o ano todo de 2021 deve bater o recorde de 2014 de prisões em flagrante em Americana.

Esforço integrado

De acordo com o delegado assistente da Seccional de Americana, José Luiz Joveli, explica que o aumento no número de prisões em flagrante, mesmo em plena pandemia, deve-se à união de forças.

“Um esforço integrado de inteligência e operações realizadas pela Polícia Civil, sob a coordenação da Seccional, com integração da Polícia Militar e Guarda Municipal que resultou nesse aumento”, aponta.



Joveli cita o aumento significativo do volume de drogas apreendidas e, em muitos casos, de prisões em flagrante, como “fruto da expertise dos profissionais, do uso da tecnologia e da inteligência policial, com o monitoramento das rotas possíveis e caminhos do tráfico”.

Delegado cita mudanças de setores para motivar policiais – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

O delegado destaca o trabalho desenvolvido pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

Joveli fala em outros fatores que contribuíram para os resultados. “Houve maior comprometimento dos policiais civis após movimentações funcionais estratégicas, com transferências de policiais de setor, para motivá-los e assim extrair de cada um sua melhor eficácia no trabalho”.



Por fim, o delegado relata que as operações policiais “também tiveram um incremento, com resultados expressivos no número de prisões”.

Menores infratores apreendidos



O número de menores infratores apreendidos em flagrante também cresceu no primeiro semestre, mas apenas em relação ao ano passado. Neste ano já são 43, sendo treze em janeiro, seis em fevereiro, dez em março, cinco em abril, 2 em maio e sete em junho.

No primeiro semestre de 2020 foram apenas 15 apreensões de menores em flagrante. Em todo o ano passado, foram 70 apreensões em flagrante de menores infratores em Americana. Em 2019, em todo o ano foram 133 registros, sendo 105 apenas no primeiro semestre.