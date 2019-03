Princípio de curto-circuito em bar causa prejuízo de R$ 15 mil

Um princípio de curto-circuito na cozinha do Bluesteco Bar, no Centro de Americana, causou um prejuízo de cerca de R$ 15 mil, segundo o proprietário. O bar ficará fechado para reforma por até 15 dias.

O caso ocorreu por volta da 1h40 desta segunda-feira (11). Um morador do prédio em frente teria visto a fumaça e acionou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas rapidamente, confinando o fogo na região da cozinha.

De acordo com o gerente do bar, Bruno Henrique Figueiredo, a estrutura do prédio, que é alugado, não foi comprometida. “Não foi nada grave. Foi um princípio de curto circuito elétrico numa tomada que iniciou uma pequena chama. Derreteu alguns equipamentos, como microondas, fritadeira, geladeira. Foi mais fumaça do que fogo”, afirmou.

O estabelecimento terá de ficar fechado por até 15 dias para pintura, adequações na parte elétrica, já que a fiação foi atingida, além da reposição de equipamentos e estoque. O prejuízo estimado é de R$ 15 mil.

No próximo dia 25, o Bluesteco completa 10 anos. A expectativa é que o bar esteja reaberto até a data.

“Vamos fazer o possível para isso acontecer. Estou dependendo agora de mão de obra, eletricista, pintor. Já estou indo atrás e vou depender da disponibilidade deles”, disse Figueiredo.