Primeiros socorros são abordados em palestra da Sipat do LIBERAL

Bombeiro Ed Simplício apresentou a importância do conhecimento para a segurança no trabalho e dia a dia

A 19ª Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), promovida pelo Grupo Liberal teve sequência com a temática primeiros socorros. Na tarde desta quarta-feira (25), a segurança no ambiente profissional e pessoal foi abordada aos membros da empresa.

Palestra sobre primeiros socorros foi realizada nesta quarta-feira – Foto: Lucas Ardito / Liberal

O palestrante do dia foi o bombeiro Ed Simplício, que apresentou o “suporte básico de vida”, como ele mesmo definiu. A intenção é promover um conhecimento básico sobre o assunto, para que as pessoas tenham condições de lidar com situações de primeiros socorros no dia a dia.

“Nós somos seres humanos. Estamos bem, daqui a pouco ficamos mal, temos um acidente vascular, cerebral. Então é de extrema importância a gente saber aplicar as manobras em uma situação de emergência. Há muitos casos de engasgo, coisas do cotidiano, que as pessoas ainda morrem por conta disso”, disse.

“É algo simples. Com um pouco de conhecimento e um pouco de técnica, é possível desengasgar uma pessoa. É de extrema importância não só no ambiente de trabalho, mas na nossa casa, no lazer e no dia a dia”, completou.

A Sipat do LIBERAL segue nesta quinta-feira (26), no período da tarde. Às 15h, haverá uma palestra sobre os benefícios da atividade física no dia a dia, com a palestrante Thais Rodrigues.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.