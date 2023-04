Primeiro mês com novos radares tem recorde de multas em Americana

Em 2 de março, Prefeitura de Americana colocou em funcionamento 13 novos radares de velocidade - Foto: Junior Guarnieri/Liberal

Os radares de trânsito de Americana registraram 7.920 multas em março, primeiro mês com os novos equipamentos em operação. Esse é o maior número mensal da série histórica.

Do total de infrações registradas em março, 5.684 – ou seja, 71,77% – foram flagradas pelos novos aparelhos instalados na Avenida Nicolau João Abdalla, no Salto Grande, segundo a prefeitura. Nessa via, há radares nos dois sentidos, com velocidade máxima permitida de 50 km/h.

A segunda via com maior quantidade de multas é a Rua Maranhão, na Praia Azul, onde os radares também são recentes. Nesse ponto, próximo ao condomínio Nova Praia, houve 423 infrações.

Conforme o LIBERAL noticiou, em 2 de março, a prefeitura colocou em funcionamento 13 novos radares de velocidade, em sete pontos da cidade.

Os equipamentos estão nas avenidas Unitika, no Jardim Helena; Rafael Vitta, em frente ao Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso); Abdo Najar, perto do condomínio Side; Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no Terramérica; e Avenida Brasil, em frente ao McDonald’s; além da Avenida Nicolau João Abdalla e da Rua Maranhão.

“O número de infrações registradas pelos novos radares comprova que as vias que receberam os equipamentos necessitavam deste controle para a segurança de motoristas e pedestres por conta do excesso de velocidade. Destacamos que as vias foram devidamente sinalizadas e que a instalação dos equipamentos foi amplamente divulgada”, comunicou a administração.

O Executivo espera que esses números caiam com o passar dos meses. “Reforçamos ainda a importância da conscientização dos motoristas quanto aos riscos de trafegar acima dos limites estabelecidos pelo Código Brasileiro de Trânsito.”

DADOS. A prefeitura disponibiliza em seu site a quantidade de multas aplicadas desde 2018. De lá para cá, nenhum mês teve mais infrações por excesso de velocidade do que março deste ano. O maior número, até então, foi registrado em dezembro de 2020, com 6.614.

Desde então, não há nenhum mês que o número registrado em toda a cidade supera a quantidade de infrações flagradas na Avenida Nicolau João Abdalla em março.

Número de multas aplicadas em março, separadas por via: