Primeiro em medicina na USP conta como passou

O estudante americanense Joaquim De Nadai Miranda, de 18 anos, está prestes a mudar de vida. Em duas semanas, ele deixará a cidade para ocupar uma cadeira no curso de medicina da USP (Universidade de São Paulo) em Ribeirão Preto. Enquanto planeja a mudança, ele ainda colhe o reconhecimento por ter obtido a primeira colocação num dos vestibulares mais concorridos do país e garantir a vaga num curso considerado de excelência. O futuro médico ainda aguarda a divulgação dos vestibulares da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e da Unesp (Universidade Estadual Paulista), mas independente do resultado sua opção pela USP está consolidada.

A escolha por Ribeirão Preto foi mencionada ainda na inscrição para a Fuvest e o primeiro lugar entre os aprovados foi um bônus que o jovem estudante não esperava. “Tinha esperança em passar. Mas não com um resultado tão bom e ainda ficando em primeiro lugar”. Ser o melhor colocado, aliás, nunca foi uma preocupação para Joaquim. “Meu único objetivo era passar. Eu poderia ser o último e já estaria muito feliz”.

O jovem prestou o mesmo vestibular como treineiro em 2016 e no ano seguinte, quando concluiu o ensino médio. “Em 2017 foi decepcionante porque eu não passei nem da primeira fase, mas naquele momento eu já espera isso. O vestibular da USP é muito concorrido e a prova bem difícil”, diz. A decepção não desestimulou o estudante. Pelo contrário, encarou um ano de pré-vestibular, organizou uma rotina de estudos e focou no objetivo de ser médico.

Durante o último ano, ele estudou de segunda a segunda. Os horários vagos (em que não estava no cursinho) foram preenchidos pelos estudos em casa. Ele dedicava pelo menos uma hora e meia para estudar cada matéria todos os dias. Aos finais se semana, ele se permitia flexibilizar um pouco. Na sexta-feira fazia capoeira e aos sábados e domingos remanejava os horários de estudos para estar com amigos, mas sem passar um dia sem estudar.

“Ter um horário para cada coisa permitiu que eu continuasse a fazer algumas atividades e elas não fossem tão afetadas pelo meu estudo. Fazer uma atividade física e sair com os amigos me mantinha saudável mentalmente. Quando as pessoas não fazem isso, chegam tão pilhadas que não conseguem obter um bom resultado. É necessário renunciar há muita coisa durante a preparação para o vestibular. É o preço a se pagar. Mas tem que renunciar às coisas certas”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Manter a tranquilidade no dia da prova também é extremamente importante, segundo Joaquim. “É legal ir sabendo que pode dar errado. Se você entrar num vestibular pensando em fazer a melhor prova da sua vida se sentirá pressionado. O correto é pensar que é só uma prova”.

Joaquim concluiu o ensino médio e fez cursinho no colégio Ilimit numa turma exclusiva para estudantes com foco em medicina. Sua opção pela carreira veio naturalmente. Ele já pertence a uma família de médicos em Americana. O pai (Eduardo Miranda) é médico intensivista em dois hospitais da cidade e a mãe (Silvia Beatriz De Nadai Miranda), pediatra. Ele tem dois irmãos. O mais velho cursa medicina no Rio Grande do Norte e o caçula ainda não sabe se seguirá o mesmo caminho. “Recebemos com muita felicidade, mas mesmo se ele fosse o último estaríamos felizes. O mérito é todo dele porque abriu mão de muita coisa”, afirmou o pai.