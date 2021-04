Primeiro dia de vacinação para idosos de 68 anos é marcado por tranquilidade

A imunização ocorre no Portal de Americana no modelo drive-thru e nas UBSs por meio de agendamento

A vacinação contra a Covid-19 em Americana ocorreu de maneira tranquila na manhã desta quinta-feira (1°), no drive-thru do Portal de entrada da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte. Hoje foi o primeiro dia de imunização para os idosos de 68 anos, que teve a data antecipada.

Apesar do grande número de veículos na fila, não houve prejuízo no trânsito e a vacinação ocorreu de forma organizada pela equipe de saúde do município.

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 8h30, aproximadamente 150 veículos aguardavam para que os idosos pudessem receber a 1° dose do imunizante.

O aposentado José Joaquim Soares, de 68 anos, chegou no drive-thru às 4h24. Ele relatou que têm acompanhado as notícias sobre vacinação e, assim que viu a informação nos veículos de comunicação da imunização para o seu público alvo já se programou e nesta quinta-feira garantiu o primeiro lugar na fila.

“Eu esperava ter sido vacinado em fevereiro, atrasou né, mas o importante que agora vou receber a 1° dose”, disse o aposentado ao LIBERAL.

O aposentado José Joaquim Soares de 68 anos chegou no drive-thru às 4h24. – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

A vacinação para esse público estava prevista para acontecer inicialmente apenas no dia 05 de Abril, mas com a chegada de 4.090 doses, Americana pôde antecipar o início da aplicação das doses.

O drive-thru do portal vai continuar a aplicar a 1° dose para os idosos com mais de 68 anos. O horário de funcionamento é das 8h00 às 16h. Além deste local, o cidadão pode agendar a vacinação em uma das UBSs (Unidade Básica de Saúde), sendo necessário agendamento no site da Secretaria de Saúde.