Primeiro dia de mudança no trânsito da Vila Amorim tem acidente

Motociclista bateu em caminhão após placa de 'pare' ser trocada de lugar no cruzamento entre as ruas Coelho Neto e Hermes Fontes

Uma motociclista de 49 anos se feriu ao se chocar com um caminhão nesta quarta-feira (21), no cruzamento entre as ruas Coelho Neto e Hermes Fontes, na Vila Amorim, em Americana, no primeiro dia de uma mudança no trânsito do local.

As placas “pare”, que antes estavam na Hermes Fontes, agora estão na Coelho Neto, que teve uma obra de recapeamento finalizada nesta quarta.

Caso ocorreu por volta das 16h30, nesta terça-feira – Foto: Rodrigo Alonso / Liberal

Segundo o caminhoneiro e pessoas que estavam próximas do local, a motociclista transitava pela Coelho Neto e avançou no ‘pare’, momento no qual bateu na lateral do caminhão. A mulher sofreu fraturas de fêmur, fíbula e tíbia, e no punho, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

Moradores ouvidos pelo LIBERAL culparam a mudança na sinalização pelo acidente. Houve até pedido para que a prefeitura instale uma lombada no local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O caso ocorreu por volta das 16h30. De acordo com o Executivo, o local estava devidamente sinalizado desde as 14 horas, com sinalização de solo e placas. Há, inclusive, placas que dizem: “preferência alterada”.

A prefeitura ainda informou que a inversão do ‘pare’ é um pedido antigo de motoristas de caminhão, ônibus e vans escolares, que precisavam parar na subida da Hermes Fontes.