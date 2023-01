Primeiro dia de concurso público tem 2,6 mil ausentes em Americana

O primeiro dia de provas do concurso público promovido pela Prefeitura de Americana foi realizado neste domingo (22), na FAM (Faculdade de Americana). Voltada para a área de educação, a avaliação tinha 15 vagas em disputa. No entanto, 2,6 mil candidatos que estavam inscritos não compareceram ao local de prova.

Ao todo, 10.966 candidatos realizaram inscrição para os cargos que estavam em jogo, como professor de creche, professor de educação básica 2 em diferentes disciplinas, professor de educação especial, profesor desportivo, entre outros. Porém, segundo divulgado pela prefeitura, 8.282 pessoas fizeram a prova, o que resulta em uma taxa de ausência de 24,5%.

O caderno com as questões e o gabarito preliminar da avaliação foram divulgados pela empresa responsável pelo processo, a Avança SP, em seu site. Nesta segunda e terça-feira (23 e 24), está em vigor o prazo para recursos sobre as questões, que devem ser feitos de forma individual, ou seja, um recurso para cada questão.

Caso de polícia

Após não conseguir fazer a prova no domingo, um grupo de dez pessoas procurou a Polícia Civil para realizar um boletim de ocorrência. Os candidatos disseram que chegaram ao local da avaliação “alguns segundos” após às 9h, horário de início da prova. A Prefeitura de Americana defendeu que sejam obedecidas as regras do edital.

A próxima etapa do concurso público acontece no domingo (29), quando 77 funções estarão em disputa, para as áreas de saúde, obras, comunicação, jurídico e informática. Para esse dia, são esperados cerca de 35 mil candidatos. Informações estão disponíveis no site da Avança SP. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.