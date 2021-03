Primeiro dia de barreira sanitária tem 121 abordagens em Americana

As forças de segurança e órgãos de fiscalização de Americana abordaram 121 veículos no primeiro dia de implantação de barreiras sanitárias para controlar a circulação de pessoas. Equipes da Gama (Guarda Municipal de Americana), Vigilância Sanitária e PM (Polícia Militar) se concentraram em algumas das principais vias da cidade.

Barreira foi montada na Avenida Iacanga e conta com ação da Gama na abordagem de motoristas – Foto: Gama / Divulgação

A medida, em conjunto com os 20 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas), foi adotada para tentar coibir o trajeto de motoristas da Grande São Paulo para o interior entre os dias 26 de março e 4 de abril, período em que a capital paulista.

Com isso, os veículos que vinham de outras cidades eram abordados pelas equipes. A maioria dos ocupantes, no entanto, eram de pessoas que já se deslocavam normalmente para Americana a trabalho, disse ao LIBERAL o comandante da 1ª Cia. do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Antonio Carlos Rugero.

“Eu participei em dois pontos durante o dia e não vi ninguém questionando. Fomos bem recebidos [pela população]”, disse o comandante.

A PM abordou 69 pessoas em barreiras instaladas no Portal de entrada da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte, nas avenidas Nossa Senhora de Fátima e Iacanga, além da Rua Cabo Oswaldo de Moraes. Já a Gama parou 52 veículos, durante a manhã e a tarde, nas proximidades do Portal e na Avenida João Nicolau Abdalla.

Na abordagem, os agentes questionavam a origem e o destino das viagens e a justificativa. Na sequência, era aferida a temperatura dos passageiros, que recebiam orientações para evitar o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) – nenhuma das pessoas apresentou febre.

NOVA ODESSA

A barreira sanitária foi instalada na Avenida Carlos Botelho, próximo à Delegacia de Polícia. Três agentes da GCM (Guarda CIvil Municipal) e seis policiais militares participaram da ação, que abordou cerca de 50 veículos e motocicletas.

Barreira montada em Nova Odessa, na Avenida Carlos Botelho – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Já os três profissionais da Vigilância Sanitária envolvidos na ação conjunta realizaram um trabalho de conscientização junto aos motoristas, principalmente aqueles que dirigiam veículos com placas de outras cidades, apelando para que eles só saiam de casa para trabalhar ou em situações emergenciais e sigam os protocolos de distanciamento social e uso de máscaras, evitando festas e aglomerações. Um panfleto foi entregue pela Visa. Ninguém foi impedido de circular.

SANTA BÁRBARA D’OESTE.

Ao todo, 81 condutores foram abordados na Avenida Monte Castelo, onde foi instalada a barreira sanitária. Foram parados alguns motoristas de outras cidades do estado, que estavam a trabalho. Participaram da ação 15 guardas municipais, sete policiais militares e dois agentes de Vigilância Sanitária.

Avenida Monte Castelo foi o ponto de abordagem em Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste / Divulgação

O cronograma das próximas abordagens é definido todos os dias pela manhã. “A abordagem foi no sentido de saber o porque da vinda na cidade e se está ciente das medidas preventivas para evitar maior propagação do vírus. Não houve situação de multa, a blitz é eminentemente educativa e preventiva”, comentou o secretário Rômulo Gobbi.