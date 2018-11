Primeiro dia da Sancetur tem ônibus lotados e dúvidas sobre cartão

O primeiro dia da Sancetur operando as linhas de ônibus em Americana trouxe alívio aos usuários do transporte público que estavam enfrentando paralisação dos funcionários da VPT (Viação Princesa Tecelã), mas ainda houve relatos de demora e carros lotados. A concessionária divulgou que nesta segunda-feira (12) apenas 14 linhas estariam operando e com somente com 50% da frota – em função disso, houve ônibus lotados mesmo após o fim do horário de pico, às 10h.

Além disso, alguns usuários relataram uma demora de até uma hora e meia aguardando os ônibus, e reclamaram da incerteza sobre o que será feito com o crédito comprado da empresa anterior, nos cartões Mais Americana. Foto: Marina Zanaki/O Liberal

Na manhã desta segunda-feira (12), o Terminal Rodoviário estava com fluxo intenso de passageiros. Como os novos ônibus ainda não estão aceitando o Mais Americana, a empresa orientou os motoristas a pedirem aos passageiros para mostrarem os cartões e liberarem a catraca mesmo sem o registro do uso do crédito – ainda não há uma definição do que será feito com o crédito já comprado da VPT. A prefeitura havia informado que ainda apurava o destino desse valor e até a publicação desta reportagem não disse se já há uma definição.

“Na sexta-feira vim me informar e a antiga (VPT) disse que não tinha culpa que a gente não tinha usado todo o crédito, que a culpa era da prefeitura. Disseram que eu tinha que conversar na nova, fui no guichê da nova (Sancetur) e disseram que a antiga não estava aceitando passar nossos créditos pra eles”, disse a aposentada Fatima Buoro, de 58 anos, que estima ter R$ 40 no cartão Mais Americana.

Os usuários contaram ainda que não houve problemas com o trajeto, já que os motoristas conheciam o caminho da linha – muitos inclusive eram os mesmos que dirigiam os ônibus para a VPT. “Pelo que percebi nesse ônibus era o antigo motorista da outra linha então ele estava no horário”, disse o coletor Marcel Agostinho de Barros, de 37 anos. Foto: Marina Zanaki/O Liberal

Os ônibus colocados para funcionar pela Sancetur são amarelos e azuis – esses últimos semelhantes aos carros da VPT, o que provocou uma certa confusão entre os usuários. Alguns ainda não estavam adesivados e a linha era indicada em papel sulfite colado nos vidros. Em todos os carros vistos pela reportagem havia a indicação de que o ônibus conta com ar-condicionado.

“A gente quer transporte de qualidade e não ‘luxinho’. Se a gente chega 10 minutos atrasado, descontam. Não adianta colocar ônibus com ar-condicionado se a gente fica meia hora esperando no sol no terminal”, disse Marcel. “A gente pede pro pessoal pras brigas entre eles não atrapalhar o trabalhador. Na sexta fui trabalhar mas na volta não tive ônibus, tive que me virar com carona”.

A prefeitura foi procurada para comentar sobre os créditos do Mais Americana e orientou a população a procurar diretamente a VPT – procurada, a empresa não se posicionou sobre a devolução dos créditos. Questionada nesta segunda-feira sobre sobre os ônibus lotados, a Sancetur disse que já está com uma equipe para verificar o que está ocorrendo.

“Muito disso é porque pegamos o serviço em cima da hora, 20 dias antes do previsto, pensando que íamos assumir no dia 1° de dezembro, e tivemos que adequar com o que tínhamos no momento. Recebemos essa demanda da prefeitura, resolvemos não deixar os usuários na mão, e gradativamente isso vai entrar na normalidade”, garantiu.

Confira as linhas que estão em operação:

• Linha – 102 Jd. Brasil x Novo Mundo – Via Av. Saudade -Av. Cillos

• Linha – 105 Bertini x Jd. Alvorada – Via São Vito – Av. Saudade – Res. Asteca – Res. Guaicurus

• Linha – 106 Jd. Bertoni x Terminal – Via Res. Guaicurus – Cond. Asteca – Distrito Industrial – Galpão

• Linha – 107 São Roque – Pq. Das Nacoes x Jd. Bertoni- Via Sta Maria – Guanabara – Av. Paulista – Rodoviaria – Hosp. Municipal – Galpão

• Linha – 110 Nova Carioba x Terminal – Via Rua João Bernestein – São Vito – Av. Saudade

• Linha – 114 Mathiesen x Antonio Zanaga – Via Av. Cillos – Av. Saudade – Av. Afonso Pansan

• Linha – 116 Morada do Sol x Terminal – Via Av. Brasil – Sta Maria

• Linha – 119 Pq. Liberdade x Praia dos Namorados – Jd. Asta – Via Av. Campos Salles Av. Saudade

• Linha – 200 Jd. Brasilia x Praia Recanto – Via Pq. Dom Pedro II – Av. Brasil – Hosp. Municipal

• Linha – 201 Jd. Brasilia x Praia Azul – Jd. da Mata – Via Campos Salles – Av. Saudade

• Linha – 212 Jd. da Paz x Praia Azul – Via Rio Branco – Av. Saudade

• Linha – 220 Mario Covas x Praia Recanto – Via Av. Campos Salles – Av. Saudade

• Linha – 224 Jd. Boer x Terminal – Via Saudade

• Linha – 225 Mathiesen x Praia Recanto – Via Av. Cillos – Av. Paulista – Hosp. Municipal – Sao Luiz

Em comunicado, a Sancetur pede a colaboração dos usuários do transporte público nos primeiros dias de operação e na fase de transição e disponibiliza canais de contato para quem deseja obter mais informações: WhatsApp (19 97402-2310) ou site: www.souamericana.com.br.