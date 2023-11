Primeiro dia da Feira Natal Limeira na Fidam tem avaliação positiva

A Feira Natal Limeira, em Americana, teve início nesta quarta-feira (8), na Fidam (Feira Industrial de Americana), com avaliação positiva. O evento está estreando no município e conta com 84 expositores, que apresentam produtos destinados ao artesanato com temática natalina.

Evento reuniu bom público no primeiro dia – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Além das exposições, o local conta com nove estabelecimentos gastronômicos. Ao visitar a feira, o público encontrará tecidos, materiais para artesanato com madeira, acessórios para costura, linhas, feltros, peças com costura criativa, além de demais acessórios para o trabalho manual.

Um dos expositores é César Renan Norbiato, do estande César Tecidos. Para a feira, ele optou por apostar em produtos de costura criativa, como tecidos para toalha de mesa e para confecção de jogo americano, por exemplo. Segundo ele, o movimento no dia inicial foi positivo.

“A gente gostou do movimento, então podemos dizer que foi acima do esperado. Esperamos que ao chegar próximo do fim de semana as pessoas tenham mais tempo para vir à feira, então a acreditamos no aumento de movimento até sábado”, disse.

A Feira Natal acontece até sábado (11), das 12h às 19h. Tanto a entrada quanto o estacionamento são gratuitos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.