Primeiro bebê de 2024 nascido no Hospital Municipal de Americana é um menino

Dominic, o primeiro bebê nascido Hospital Municipal de Americana em 2024 - Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

O primeiro bebê nascido em 2024 na maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, é um menino, que vai se chamar Dominic.

A criança nasceu de parto natural, após quarenta semanas de gestação, nesta segunda-feira (1º), à 1h01, pesando 3 quilos e medindo 47 centímetros.

As informações foram divulgadas pela assessoria da prefeitura. A mãe é a americanense Bianca Félix Correia, de 32 anos, e o pai Washington Francisco Medule Peressim. O casal já tem uma menina, Sophia, de 2 anos de idade.

“É uma felicidade enorme saber que ele (Dominic) foi privilegiado em nascer bem no início do ano”, disse Bianca.

O bebê Dominic com os pais Washington e Bianca – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

A obstetra do primeiro parto do ano no HM foi Priscila Elaine do Prado Faria e a pediatra, Ivone Meneguella.

Como forma de homenagear o primeiro nascimento do ano no HM, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), que faz a gestão compartilhada da unidade com a Secretaria Municipal de Saúde, dará um kit com lembranças e itens de enxoval a Dominic e sua mãe.