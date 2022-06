Primeiras pacientes da Unacon celebram tratamento oncológico perto de casa

Unidade realizou uma sessão de quimio e duas consultas no primeiro dia de atendimento

Local começou a funcionar nesta quarta-feira, em Americana - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As primeiras pacientes atendidas pela Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana, nesta quarta-feira, comemoraram o fato de poderem se tratar perto de casa. Em seu primeiro dia de funcionamento, a unidade realizou uma sessão de quimioterapia e duas consultas.

“Eu agradeço a Deus, porque eu estava pedindo a Deus para não ir muito longe. Eu queria que fosse aqui mesmo, e Deus atendeu a minha oração”, disse Maria Cléia da Silva Lopes Duarte, de 49 anos, que luta contra um câncer de mama.

Maria Cléia, de Sumaré, já marcou sua quimioterapia: “muito feliz” – Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

Moradora de Sumaré, ela passou por consulta nesta quarta e fará na próxima semana, também na Unacon, sua primeira sessão de quimioterapia.

“Quero agradecer, primeiramente, a Deus, porque eu já vou começar a fazer [o tratamento]. Eu já estou correndo atrás há muito tempo”, afirmou Maria Cléia, que não conteve a empolgação. “Estou muito feliz, porque este lugar aqui é novo e e eu já vou começar a fazer o tratamento na semana que vem”, comentou.

A outra pessoa consultada também é de Sumaré. Trata-se de Angela Maria Fagundes Pereira, de 52 anos. “Atendimento ótimo. Não tem do que reclamar”, elogiou a paciente, que trata de um câncer de reto.

Assim como Maria Cléia, Angela realizará sua quimioterapia na Unacon. O tratamento, a princípio, aconteceria em São Paulo, mas ela se recusou devido à distância.

“É muito cansativo. Teria de pegar o transporte 3 horas da manhã e não teria hora para chegar em casa. Eu não aguentaria essa vida”, contou a paciente, que agora tem um centro oncológico mais próximo de sua residência.

“Vou e venho para casa sossegada, posso vir de ônibus para as consultas depois que eu estiver melhor. É muito bom. É um lugar muito aconchegante, muito bacana. É um ambiente bonito. As meninas todas atenciosas na recepção. Só tenho o que agradecer”, celebrou.

Quimioterapia

A primeira pessoa a fazer quimioterapia na unidade é uma mulher de Americana, que se recupera de um câncer de mama. Na oportunidade, a paciente, que não quis dar entrevista e pediu para não ser identificada, realizou sua última sessão – antes, estava se tratando na rede particular.

“É um dia muito positivo, no qual iniciamos os atendimentos, ainda bem tímidos, com pouca gente, mas acho que é um bom início, no qual a gente começa o atendimento dessas pessoas que aguardavam tão ansiosas”, disse a diretora superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Godoy.

Os agendamentos, segundo ela, são feitos por meio do DRS (Departamento Regional de Saúde).