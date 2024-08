A primeira etapa da reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro São Domingos, em Americana, teve início nesta quinta-feira (8), com a remoção do piso. De acordo com a prefeitura, em seguida será executado um novo contrapiso e uma intervenção na rede hidráulica.

Primeira etapa da obra teve início com a remoção do piso da unidade de saúde – Foto: Secom/Divulgação

A área total a ser reformada é de 287,80 m², incluindo o espaço da recepção, copa, três consultórios médicos, um consultório odontológico, sanitários, depósito de materiais de limpeza, copa, além das salas de vacina, triagem, inalação, coleta para exames e curativo/sutura.

Ainda segundo a administração, ao todo, estão previstas as seguintes intervenções: revisão do telhado, execução de uma cobertura metálica na área de atendimento externo da farmácia, substituição do piso interno, instalação de bancada de granito na recepção, pintura de paredes (interna/externa), pintura de portas e janelas, substituição da cerca de alambrado por gradil metálico e intervenção geral nas redes elétrica e hidráulica.

O investimento é de R$ 224.676,50, sendo R$ 197.685,11 oriundos de emenda parlamentar do então deputado Campos Machado, intermediada pela vereadora Nathália Camargo (Progressistas), e R$ 26.991,39 de contrapartida do município.

Para viabilizar os trabalhos de reforma do prédio, o atendimento aos pacientes foi transferido provisoriamente à UBS do Parque das Nações, com exceção dos procedimentos de odontologia, cujo atendimento acontece no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).