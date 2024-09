Primavera chega após inverno mais quente desde 2016 em Americana

A primavera começa neste domingo (22) e deverá seguir a mesma tendência do inverno deste ano, que teve temperaturas acima da média e, no caso de Americana, foi o mais quente desde 2016.

O recorde foi levantado pelo LIBERAL com base nas medições da estação do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), que fica dentro do TG (Tiro de Guerra), na Vila Louricilda.

De acordo com os dados, que correspondem à série histórica do centro, o inverno de 2024 teve uma média de máximas de 30,1°C. Pela primeira vez, esse índice superou a casa dos 30°C. Até então, a maior média era de 2023, quando foi contabilizada 29,6°C.

Além disso, a estação também teve a maior temperatura média desde 2016, com 22,3°C. O recorde anterior tinha sido registrado no ano passado, com 22,2°C.

Segundo Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), o calor pode ser creditado ao fenômeno “El Niño”, que embora tenha se desconfigurado nos últimos meses ainda manteve um impacto residual.

O “El Niño” é caracterizado pelo aumento anormal da temperatura da superfície do Oceano Pacífico, na região próxima à Linha do Equador, o que deixa a atmosfera mais aquecida e diminui a frequência e a intensidade das ondas de frio.

“Outros fatores podem ter entrado em jogo, mas dependem de cada cidade. Tivemos períodos prolongados de temperaturas bem acima da média e episódios de frio mais esporádicos, ainda que alguns tenham sido intensos”, disse o meteorologista.

Ainda conforme Bruno, esse foi um dos invernos mais secos das últimas décadas da RMC (Região Metropolitana de Campinas), comparável a anos como 2014, 2015 e 2021. Em Americana, segundo o Ciiagro, choveu 71,9 mm, o quarto pior índice desde 2016.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) afirmou que houve em grande parte do Brasil, entre junho e agosto deste ano, anomalias nas temperaturas médias. Na região, essas anomalias podem ter levado a um aumento de 1,5°C a 2°C.

Para a primavera, o instituto apontou que o “La Niña”, fenômeno contrário ao “El Niño”, tem 58% de chances de começar, o que pode impactar nas temperaturas e na safra de verão. Mesmo assim, a previsão para a estação é de calor e pouca chuva.

“Na Região Sudeste, a previsão para os próximos três meses indica condições favoráveis para chuva abaixo da média climatológica em São Paulo e meio oeste de Minas Gerais. As temperaturas tendem a permanecer acima da média principalmente no oeste dos estados de Minas Gerais e São Paulo”, pontuou.

