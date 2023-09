Os primeiros dias da primavera em Americana e região deverão dar sequência à onda de calor que contribuiu para que o inverno de 2023 fosse o mais quente da série histórica do Ciiagro (Centro integrado de Informações Agrometeorológicas). A previsão é de que as máximas se aproximem ainda mais dos 40°C.

Inverno deste ano teve média de temperatura máxima de 29,5°C – Foto: Claudeci Junior/Liberal

De acordo com levantamento do LIBERAL, tendo como base os dados do Ciiagro disponíveis desde 2016, o inverno deste ano teve média de temperatura máxima de 29,5°C, superior ao então recorde de 2021 (29,1°C), e temperatura média mensal de 22,1°C (recorde anterior era 21,7°C, de 2020).

A média de temperatura mínima, 14,7°C, só não é maior que a de 2020 com 14,8°C.

Além disso, julho e agosto de 2023 figuraram entre os 30% mais quentes desde 1991, segundo relatórios do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

O comportamento do tempo, considerado atípico para essa estação, pode ser explicado por ondas de calor, menor quantidade de chuva e menor frequência de frentes frias.

Todos esses fatores são influenciados pelo fenômeno “El Niño”, bem como por outras particularidades de cada cidade — como, por exemplo, menos nebulosidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O “El Niño” é caracterizado pelo aumento anormal da temperatura da superfície do Oceano Pacífico, na região próxima à Linha do Equador, o que deixa a atmosfera mais aquecida e diminui a frequência e a intensidade das ondas de frio.

“Para o sudeste brasileiro, o ‘El Niño’ está associado a temperaturas acima da média tanto no inverno, quanto no verão. Mas ele sozinho não é capaz de explicar tudo, porque várias outras porções do País, que não são afetadas’, também tiveram aumento de temperatura”, disse Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

FINAL DE SEMANA

O pico do calor deve acontecer neste fim de semana, com mínimas previstas de 20°C e 22°C e máximas de 37°C e 38°C no sábado e no domingo, respectivamente.

As temperaturas só deverão cair entre os últimos dias de setembro e começo de outubro.

Outro fator que demandará atenção neste fim de semana é quanto à umidade relativa do ar, prevista em 20%.

Os cuidados recomendados à saúde humana e ao bem-estar animal são evitar exposição direta e prolongada à radiação solar, bem como hidratação constante.