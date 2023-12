Previsão para a virada do ano é de tempo nublado e ameno em Americana e região

Para a véspera, no domingo, a temperatura não deverá passar dos 28°C; há a possibilidade de chuva forte no sábado

Próximos dias devem ter tempo menos quente em Americana e região - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O adeus ao ano de 2023 deverá ser com tempo ameno na região. Isso porque a previsão para o Ano Novo diz que a temperatura não irá passar dos 30°C ao longo do fim de semana de Réveillon. De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, o período será nublado, mas sem chuvas concentradas.

Isso acontece devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do Estado, que tende a permanecer entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mesmo assim, traz efeitos para a RPT (Região do Polo Têxtil). Para o Cepagri, o dia com maior probabilidade de chuva é este sábado (30).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o centro, a antevéspera de Ano Novo deverá ser chuvosa a partir do fim da manhã, com maior tendência para pancadas e temporais. Há 70% de chance de temporais ao longo do dia, assim como 60% para chuvas isoladas. Além disso, as temperaturas máximas e mínimas para sábado deverão ser de 30°C e 19°C, respectivamente.

Já para domingo (31), o dia não deverá registrar temporais, apesar de o céu permanecer nublado. A previsão do tempo diz que a temperatura ficará entre 19°C e 28°C, com 40% de possibilidade tanto de chuvas isoladas quanto de temporais. Assim, o ano deverá ser encerrado com tempo ameno.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na segunda-feira, primeiro dia de 2024, o tempo deverá permanecer nublado. Apesar disso, o Cepagri ainda não informou qual a previsão de máxima e mínima, assim como a probabilidade de chuva.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por sua vez, entende que a previsão do tempo no Ano Novo é de temperatura entre 19°C e 24°C, no dia 1º de janeiro. Existem chances de chuvas isoladas.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle