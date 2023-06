Prestes a assumir a Prefeitura de Americana, Odir diz que só dará continuidade ao trabalho

Vice-prefeito apontou que, por sempre participar das ações com Chico Sardelli, já está por dentro de toda a situação do Executivo

Vice-prefeito participou do programa Liberal no Ar nesta quinta - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Prestes a assumir a Prefeitura de Americana, o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) afirmou nesta quinta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), que só dará continuidade ao trabalho já realizado pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

Odir vai comandar o Executivo por 15 dias, entre a próxima segunda e o dia 3 de julho, durante licença não remunerada de Chico.

O vice apontou que sempre esteve ao lado de Chico nas ações e decisões tomadas pelo governo, motivo pelo qual já está ciente de toda a situação da prefeitura. Ele acredita que não haverá necessidade de um trabalho de transição documental.

“Acho que nem isso precisará ser feito, porque a gente está por dentro de toda a situação da prefeitura”, comentou Odir, que disse estar “lisonejado” pela oportunidade de estar à frente do município.

“É uma responsabilidade muito grande, mas, desde o primeiro dia de nosso governo, o Chico sempre me quis ao lado dele”, declarou.

Conforme o LIBERAL noticiou, a câmara aprovou a licença de Chico nesta quarta, após solicitação feita pelo chefe de Executivo. O Legislativo não recebia um pedido de licença de um prefeito desde março de 2014, quando o então vice, Seme Calil Canfour, substituiu Diego De Nadai por 12 dias.