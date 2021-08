Pressão da água no Vila Mariana vira alvo de reclamação há mais de três anos

Professora Ana Ferreira reclama que o problema da falta d’água na sua casa é muito antigo - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A pressão da água é um problema constante desde 2019 na Rua Antônio Fernandes Moreno, na altura do número 253, na Vila Mariana, em Americana. A professora Ana Paula Viana Ferreira, de 45 anos, moradora do local, relatou que o problema da pressão é exclusivo ao lado da via que ela mora. “Do outro lado, na casa do vizinho da frente, a água é mais forte”, disse.

Apesar das várias reclamações feitas ao DAE (Departamento de Água e Esgoto), Ana Paula ainda não teve sucesso para solucionar o problema da pressão da água que ocorre há cerca de três anos. “Uma das vezes o DAE até esteve no local. O servidor disse que seria necessário abrir a rua, mas nunca mais voltaram”, reclamou.

Segundo ela, a água não tem força o suficiente para encher a caixa d’água. “Nos finais de semana, que uso para fazer faxina e lavar roupa, quando eu termino já não tenho água para tomar banho”, conta.

Questionada, a Prefeitura de Americana informou que o DAE iria averiguar a situação. “É importante que a moradora apresente número de protocolo do atendimento para a busca de resposta”, ressaltou a prefeitura.

