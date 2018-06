Preso terceiro suspeito de roubo na Vila Santa Catarina

O terceiro suspeito de participar de um roubo contra uma residência na Vila Santa Catarina, em Americana, no último dia 5, em crime que terminou com a prisão de dois indivíduos após os mesmos baterem o carro roubado das vítimas contra o portão de uma casa no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, foi detido pela Polícia Militar nesta quarta-feira (20).

De acordo com informações da própria PM, os policiais estavam na base da corporação no Jardim Ipiranga, em Americana, quando suspeitaram de um indivíduo que estava próximo ao local e demonstrou nervosismo ao avistar os policiais. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Eles o abordaram e com ele nada foi ilícito, sendo que na checagem dos documentos constou que ele já havia sido preso, mas que não estava em débito com a Justiça e não era procurado.

Porém, em função do nervosismo do indivíduo, os policiais insistiram no interrogatório e, desta forma, o rapaz acabou admitindo ter participado do roubo na Vila Santa Catarina, sendo preso e encaminhado à delegacia, onde, segundo nota enviada pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de são Paulo), ele foi ouvido e em seguida solto para responder pelo crime em liberdade, visto que não houve flagrante no caso de sua prisão.

O caso

No roubo do dia 5, três homens roubaram diversos objetos de uma casa na Rua 12 de Outubro, na Vila Santa Catariana, em Americana, fazendo o dono da residência como refém. Em seguida, eles fugiram no carro da vítima, um Cherry Cielo, sendo que foram avistados com o veículo por uma equipe da PM do Jardim Molon, já em Santa Bárbara.

Eles inciaram uma fuga neste momento e, na Rua do Chá, o criminoso que conduzia o veículo perdeu o controle e bateu contra o portão de uma casa, causando grandes estragos nessa residência e na do lado, sendo que as mesmas chegaram a ser interditadas pela Defesa Civil do município.

Na ocasião, um dos três bandidos foi detido no local da batida, enquanto um segundo fugiu, mas foi alcançado ali perto, na Rua do Rayon. O terceiro indivíduo, esse preso nesta quarta, conseguiu fugir na ocasião.