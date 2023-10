Preso por tráfico é internado no HM de Americana após engolir porções de crack

Um homem preso por tráfico de drogas foi internado no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, após engolir porções de crack, neste domingo (15). A prisão ocorreu no Cordenonsi, por volta das 18h.

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), antes de ser detido, ele tentou fugir da abordagem e sofreu um ferimento no ombro direito. Foi necessário o uso de força para contê-lo.

Porções de crack foram apreendidas durante a ocorrência – Foto: Gama/Divulgação

Segundo a Gama, os patrulheiros faziam a ronda pelo bairro quando, por volta de 18h, viram o suspeito em uma bicicleta. Ao ver a viatura, ele tentou fugir e jogou algo ao solo.

Um dos guardas desembarcou da viatura e precisou derrubar o suspeito da bicicleta.

Ao ser indagado sobre a fuga, ele negou ser traficante e disse apenas que estava transportando as drogas até o Poupatempo, onde entregaria os entorpecentes para uma outra pessoa. Relatou ainda que tinha engolido algumas porções de crack. Na embalagem recuperada, estavam 28 porções de crack.

O homem precisou passar por atendimento no HM e, no exame do raio X, foi constatada a presença de algo no estômago dele. Entretanto, não foi possível afirmar o conteúdo.

Além disso, ele teve uma luxação no ombro direito, devido à queda da bicicleta. O indiciado ficou internado por um tempo, sob escolta policial. Depois de receber alta, foi conduzido à delegacia e acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Outro caso

No sábado (14), um rapaz de 18 anos também foi preso pela PM (Polícia Militar) por tráfico de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 18h30, policiais militares viram pelo menos quatro jovens em uma praça no Jardim da Paz, entre as ruas do Afeto e Aparecida Tognetta Bassette, em atitude suspeita.

Ao verem a viatura, os suspeitos correram e, na fuga, um deles jogou um pacote dentro de um bar. Na sequência, os militares alcançaram três fugitivos e, na embalagem dispensada anteriormente, estavam 12 pedras de crack e sete porções de cocaína.

Com um adolescente de 17 anos, os policiais encontraram dez microtubos de cocaína e R$ 40. Com outro averiguado, havia apenas R$ 140, em notas diversas.

Levados ao plantão policial, os dois foram liberados. Ficou preso apenas o rapaz que havia jogado o pacote com entorpecentes. Ele afirmou ser membro do PCC (Primeiro Comando da Capital).