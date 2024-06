Preso por porte ilegal de arma, suspeito diz que procurava algum comércio em Americana para assaltar

Suspeito disse que ele e comparsa estavam procurando algum estabelecimento para assaltar - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Um homem de 31 anos foi preso pela PM (Polícia Militar) na tarde desta terça-feira (11), por porte ilegal de arma de fogo no Jardim Glória, em Americana. Segundo a PM, ele confessou que procurava algum estabelecimento para assaltar quando foi abordado, junto a um outro suspeito, de 19 anos, que foi liberado.

Conforme relato da PM, os policiais faziam patrulhamento pela região do bairro Jardim Glória quando, por volta de 17h30, viram dois homens caminhando em atitude suspeita no cruzamento da Rua das Figueiras com a Travessa dos Angicos. Estes, ao notarem as motocicletas da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), demonstraram nervosismo e um dos suspeito jogou algo no chão.

Na sequência eles foram abordados e os policiais apreenderam a arma, que havia sido jogada ao chão momentos antes. Ainda segundo a PM, ambos os suspeitos usavam roupas secundárias por baixo de suas vestimentas e, ao serem indagados, confessaram que estavam procurando algum estabelecimento comercial para assaltar e que as roupas seriam descartadas em seguida.

Ambos foram levados à delegacia de Americana, onde o suspeito que estava com a arma foi preso em flagrante por porte ilegal e o outro oi liberado, mas segue como investigado.