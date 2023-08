Presidente do Legislativo, Brochi aposta em ações para atrair a população

“Com esses trabalhos, com certeza a gente vai ter uma Americana melhor”, disse o vereador - Foto: Claudeci Junior / Liberal

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido), tem apostado em ações que visam atrair a população para dentro do Legislativo.

Neste ano, a Casa começou a abrir as portas no último sábado de cada mês e retomou o Câmara Jovem, projeto desenvolvido com estudantes do município. “A gente vê cada vez mais a população se afastar da política, e eu procurei ter umas ideias para que pudesse trazer a população para cá”, diz Brochi.

O primeiro sábado de atividades ocorreu em julho, quando o Legislativo sediou o Emprega Americana, feira realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico por meio de parceria público-privada. Cerca de 3 mil pessoas marcaram presença. “A gente estreou com o pé direito.”

Brochi também tem outros eventos em mente, como, por exemplo, uma exposição de viaturas das forças de segurança. “Também na parte de cultura, estive recentemente falando com os responsáveis pelo Abadá Capoeira para, quem sabe, fazer um grande aulão.”

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Câmara Jovem, por sua vez, voltou à programação em maio, após ter ficado suspenso por dois anos devido à pandemia da Covid-19.

O programa mostra para os estudantes como é o funcionamento da casa legislativa. Eles aprendem sobre as funções do vereador e do Legislativo e são incentivados a identificar os problemas e as necessidades da comunidade.

Após o trabalho em sala de aula, os alunos visitam a câmara e participam de uma sessão simulada, na qual vivenciam a experiência de ser vereador por um dia e debatem as propostas que eles mesmos elaboraram.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“É uma surpresa pela idade das crianças do Câmara Jovem, já com tanta inteligência, com os professores fazendo um trabalho de excelência, falando da importância do Legislativo. Futuramente, com esses trabalhos, com certeza a gente vai ter uma Americana melhor”, afirma o vereador.

História

Nascido em Americana, Brochi começou a se desenvolver politicamente quando era presidente do grêmio estudantil da Escola Estadual João XXIII. “Tive a possibilidade de conhecer muitas pessoas. E lá eu fazia o interclasse, excursões, e isso foi dando uma certa popularidade. E eu fazia política e nem imaginava.”

Ele conta que sua “grande inspiração” foi o tio Hélio Brochi, vereador da cidade entre 1973 e 1982. “Quando eu era criança, eu sabia dessa história dele, mas nunca falei que queria ser vereador. Isso nasceu mesmo na época da escola”, diz.

Hoje, aos 40 anos, Brochi está em seu primeiro ano na presidência. Ele segue no cargo até o fim do próximo ano. “Gosto muito de ouvir mais, tenho comigo de que quem ouve mais erra menos. E acho que foi isso que me levou à presidência, algo que nunca imaginava”, afirma o vereador, que manifestou seu desejo para o futuro de Americana.

“Eu quero uma cidade que os americanenses e aqueles que escolheram aqui para morar sintam orgulho de morar. Também sempre falo, na minha vida, que não existe cidade pronta, mas a gente continua trabalhando para que Americana nunca pare de crescer, para que Americana seja exemplo, para que continue sendo acolhedora e comemore mais 148 anos de sucesso”.