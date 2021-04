Presidente da Nardini, João Baptista Guarino morre por Covid-19

Guarino stava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, de Santo André, e faleceu no último dia 27 de março - Foto: Reprodução

O presidente das Indústrias Nardini de Americana, João Baptista Guarino, morreu aos 78 anos vítima do novo coronavírus (Covid-19). O homem estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, de Santo André, e faleceu no último dia 27 de março.

De acordo com informações do Serviço Funerário de Santo André, a causa da morte foi registrada como Covid-19, distúrbio de coagulação grave e insuficiência renal.

João Baptista foi enterrado no Cemitério da Saudade, na Vila Assunção, em Santo André. Ele deixa a esposa Domingas Guarino e os filhos Alexandre, João Filho e Rogério.

O LIBERAL apurou que o homem estava afastado da Nardini há pouco mais de um ano. A reportagem entrou em contato com a empresa, mas ninguém tinha informações sobre o caso.