Presidente da Câmara de Americana diz estar a detalhes de ir para o PL

americana O presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido), disse estar a detalhes de ir para o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está sem uma sigla partidária desde novembro do ano passado, quando deixou o PSDB.

O parlamentar falou sobre o assunto nesta segunda, em entrevista à Rádio Clube (AM 580), do Grupo Liberal. Na ocasião, Brochi esteve acompanhado de Alex de Madureira, deputado estadual pelo PL, que destacou que as portas do partido estão abertas para o vereador americanense.

Thiago Brochi ressaltou nesta segunda-feira que vê o PL com “bons olhos” – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

“O PL está sempre aberto, principalmente para bons quadros, e o Thiago é um quadro excelente”, afirmou o deputado. Segundo ele, o “convite está feito”.

Brochi apontou que vê o PL com “bons olhos”. De acordo com ele, ainda não houve uma reunião formal sobre uma possível filiação.

Mesmo assim, o vereador reforçou que a chance é “grande”. “Acredito que, nos próximos meses, a gente vai sentar, conversar e buscar o melhor caminho”, declarou.

Mesmo quando estava no PSDB, Brochi apoiou dois candidatos a deputado do PL nas eleições do ano passado: Alex de Madureira para estadual e Capitão Derrite para federal.

Ambos venceram, mas Derrite acabou nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o cargo de secretário estadual da Segurança Pública.

Caso se confirme a ida de Brochi para o PL, o partido passará a ter, isoladamente, a maior bancada da Câmara de Americana, com quatro vereadores.