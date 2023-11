Presidente da Acia, Marcelo Fernandes recebe título de Cidadão Americanense

A Câmara de Americana realizou na última quarta-feira (29) uma sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense a Marcelo Antônio Fernandes, empresário e presidente da Acia (Associação Comercial de Americana), e Joaquim Pedro Mello da Silva, por relevantes serviços prestados ao município.

A concessão das honrarias foi motivada por projetos de decreto legislativo de autoria dos vereadores Lucas Leoncine (PSDB) e Leco Soares (Podemos), respectivamente.

Cerimônia de entrega da honraria foi realizada na Câmara de Americana, na quarta-feira – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

“O Marcelo é uma pessoa integra, um grande empreendedor e um entusiasta na arte de empreender e promover o conhecimento para outras pessoas. É uma honra poder entregar a maior honraria que temos nessa Casa, que é o título de cidadão americanense”, disse Leoncine.

Marcelo se disse honrado em fazer parte da história da cidade. “Tudo que construí foi em Americana: a minha família, o meu primeiro emprego e as minhas empresas os conselhos em que participo, então a minha história é toda nessa cidade. É uma honra receber essa honraria com todos vocês nessa noite”, agradeceu.

Biografias

Marcelo Antônio Fernandes trabalhou em diversas empresas até iniciar como empreendedor em 1994, com o serviço de Teleconsulta. Mais tarde, em 2012, iniciou a Editora Revista Ellena. Em 2015, abriu a Cervejaria Sonora, primeira fábrica de cervejas em Americana.

Já em 2018 deu início às atividades da SOLOMO, empresa de marketing digital para construtoras e por fim, em 2022, ampliando seus negócios, adquiriu uma empresa para gerir operacional e administrativamente, a TCO Administradora de Condomínios. Atualmente é o presidente da Acia.

Joaquim Pedro Mello da Silva participou ativamente da criação da Fundação Antares de Educação e Cultura, mantenedora do Colégio Antares, tendo sido o primeiro presidente do Conselho em 1988.

Foi presidente do Clube do Bosque por seis anos e atuou como conselheiro e diretor financeiro do hospital Seara, de Americana. Em 2009, ele foi do DAE. De 2016 a 2019, foi diretor superintendente do Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana).