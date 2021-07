Presença de escorpiões em imóvel causa medo em vizinhos

A construção de um sobrado inacabado na Rua Bandeirantes, na Praia Azul, em Americana, próximo ao número 30, tem atraído animais peçonhentos para residências vizinhas.

Imóvel inacabado está totalmente abandonado, o que causa aparecimento de muitos escorpiões – Foto: Divulgação

“Em três semanas achamos sete escorpiões. É uma frequência grande, não adianta só nós fazermos a dedetização se no local onde está o problema isso não ocorre”, disse o morador que fez o alerta e não quis se identificar.

Outro problema apontado pelos vizinhos é o uso não correto do sentido da Rua Bandeirantes. A via tem sinalização alertando que é de mão única, mas os motoristas não respeitam.

“Vejo vários carros andando na contramão, principalmente aos finais de semana. Seria bom reforçar a sinalização, colocar tartarugas até”, disse o reclamante.

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre a possibilidade de alertar o proprietário do sobrado e quanto ao fluxo da via. Em nota, a administração informou que a fiscalização estará indo até o local tomar providências necessárias.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.