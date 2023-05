Prepare o coração, que a festa vai começar

Segunda edição do Arraiá do Liberal será realizada na próxima sexta e no sábado

Seguindo sua essência filantrópica, a segunda edição do Arraiá do Liberal promete ser maior e melhor do que a primeira. Segundo o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, a ideia é contribuir ainda mais com as entidades participantes. “Nossa primeira festa foi um sucesso e para a segunda a expectativa é ótima. Nossa intenção é sempre fazer esse evento solidário”, ressalta.

Segundo a organização, em 2022 o evento atraiu cerca de 6 mil pessoas para a frente da sede do LIBERAL, localizada na Rua Tamoio, 875, Vila Santa Catarina. Para 2023, pretende-se pelo menos igualar o público. “Esperamos repetir ou quem sabe aumentar o número de visitantes, afinal, quanto mais gente participar, melhor será para as entidades”, diz Fernando.

Fernando Giuliani na primeira edição do Arraiá do Liberal – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Entre as novidades do Arraiá do Liberal – que contará com barracas típicas, show de prêmios, shows ao vivo e recreação – a expansão da estrutura é um dos destaques. “Teremos um palco maior, mais mesas e cadeiras para acomodar melhor as pessoas, além de termos mais espaço para a área de alimentação”, destaca.

Idealizador do evento, Fernando faz questão de agradecer pela contribuição dos colaboradores do grupo.

“Essa questão de voluntariado é muito importante para a gente, então, ficamos muito felizes com o quanto nossos colaboradores aderem a esse espírito. Além disso, essa ação é uma ótima maneira de podermos agradecer e retribuir tudo de bom que recebemos, assim como ajudar a divulgar essas entidades que tanto contribuem com Americana”, finaliza.

Arraiá do Liberal

Dia 26 (a partir das 18h) e Dia 27 (a partir das 16h)

Endereço: Rua Tamoio, 875, Vila Santa Catarina – Americana.

Assim como no ano passado, esse evento também celebra o aniversário do LIBERAL, que no começo de junho comemora 71 anos, então, estão todos convidados para participar com a gente dessa grande festa”. Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal

Repercussão

Batemos um papo com os representantes das entidades participantes para saber o que pensam e esperam sobre esta edição do evento beneficente:

Apae

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana) será responsável pela barraca dos doces, quentão e vinho quente.

“A Apae de Americana certamente fica muito alegre de participar do Arraiá do Liberal, porque é um momento de descontração e uma forma de arrecadação de recursos para nossa entidade”. Roberto Cullen Dellapiazza, presidente.

Rotary Club de Americana – Ação

O Rotary Club de Americana – Ação será responsável pela barraca de pastel.

“Esperamos em primeiro lugar é que o Arraiá seja um grande sucesso e que possamos vender muitos dos nossos deliciosos e crocantes pastéis. Essa arrecadação irá nos ajudar a realizar as ações locais e também as internacionais”. Olegário Napoleão Jr, diretor/tesoureiro.

Anjos da Alegria

O pessoal do Anjos da Alegria será responsável pelas brincadeiras da Cadeia e Correio Elegante.

“O Arraiá do Liberal, que reúne tantas entidades, faz com tenhamos a expectativa de, principalmente, colocar em evidência o voluntariado, e, com isso, motivar as pessoas a também se tornarem voluntários”. Wesley Zoppe, presidente.

Doulas Primavera

A equipe da Doulas Primavera será responsável pela barraca de caldos.

“A participação das Doulas nesta festa é muito relevante, porque nosso papel é inspirar a todos sobre nossa importância durante a gestação e nascimento do bebê, onde podemos trazer calmaria e amor num momento de grande emoção e ansiedade”. Taina Camargo, presidente.

Anjos Peludos

A ONG Anjos Peludos será responsável pela barraca de milho e cachorro-quente.

“Para nós, a luz que ilumina o nosso caminhar, gostaríamos de ter eventos maravilhosos assim o ano todo. Por isso contamos com os amigos para prestigiar essa linda festa organizada pelo LIBERAL”. Cristiane Marques, tesoureira.

Fraternidade Guardiões da Imaculada

A Fraternidade Guardiões da Imaculada estará responsável pela barraca de lanche de calabresa e lanche de linguiça.

“Esperamos que todas as entidades alcancem seus objetivos. Para nós da fraternidade, essa festa ajudará a continuar levando o alívio do sofrimento dos menos favorecidos e excluídos”. Ricardo Daniel da Silva, fundador.

Missão Jeito de Ser

A Missão Jeito de Ser será responsável pelas barracas de pesca e espetinho, além da de cuscuz mole.

“Nossa expectativa é que a população de Americana prestigie as barracas, que tenha a oportunidade de conhecer o trabalho das instituições e que essa parceria entre o LIBERAL, as instituições e a população seja cada vez mais recorrente”. Maiza Fernanda Garcia Brejão, psicóloga.

Quase Paróquia Santa Rita de Cássia

A Quase Paróquia será responsável pela barraca de fritas e iscas de frango.

“Esperamos que seja um momento muito saudável, familiar e que seja de fato duas noites agradáveis e que possam de alguma forma ajudar nas obras e nos projetos de todas as instituições”. Padre Thiago da Cruz, administrador paroquial.