Preferência a pedestre para atravessar rua não emplaca

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O Programa de Travessia Preferencial de Pedestre criado em Americana através de lei do vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim (MDB), caiu no esquecimento. Sancionado pelo prefeito Omar Najar (MDB) em novembro de 2017, poucas iniciativas aconteceram desde então para emplacar o programa no trânsito do município.

“Fizemos algumas divulgações pelas redes sociais e ação de conscientização nas ruas, mas precisamos jogar mais pesado nisso. É o tipo de coisa que precisa de muito engajamento”, reconhece o autor da lei.

O programa idealizado pelo vereador visa desenvolver um novo conceito na relação entre pedestres e motoristas. Inspirada em diversos municípios nos quais pedestres têm preferência na travessia, o programa prevê que a pessoa deve sinalizar com o braço antes de entrar na faixa, obrigando a parada do veículo que estiver passando pela via.

A regra só não se aplica em locais com semáforos, quando a sinalização luminosa se sobrepõe, a menos que o pedestre já tenha iniciado a travessia. “É uma demanda que não está bem resolvida. Na época a lei gerou uma certa polêmica, o que é bom porque divulga, mas precisamos bater firme nesta tecla”, diz Kim.

Ele admite que as ações para promover o programa ocorreram apenas no período logo após a lei ser sancionada, mas argumenta que para o programa pegar é necessário também a conscientização. “Já aconteceu de eu parar para um pedestre e o carro atrás ficar buzinando. Então é preciso que todos se conscientizem”.

CONFIANÇA. Na prática, pedestres ouvidos pelo LIBERAL não demonstram confiança que o gesto de parada será atendido pelo motorista. A diarista Francieli Antonia dos Santos Ribeiro diz que prefere não se arriscar, principalmente se for em avenidas e ruas largas, onde passam dois carros simultaneamente.

“Um carro pode até parar, mas o que está passando ao lado pode não ver a gente atravessando e provocar um acidente. Então, é arriscado”. Francieli anda a pé para todo o lado e diz que mesmo quando está na faixa observa se há algum carro vindo. “Acho mais seguro esperar até todos passarem e só depois atravessar”.

A aposentada Domingas Zanetti Semenzato também prefere a prudência. Ela conta que já aconteceu de estar na calçada e o motorista parar o veículo para que pudesse atravessar a rua, mas ainda assim não se sente segura. “Alguns param, mas mesmo assim dá medo. Para não ser arriscado, todos teriam que ter essa consciência”.

O vereador diz que insistirá na promoção da lei e pedirá aos assessores que pensem em ações nas redes sociais. “Depois que se pega o costume, acaba virando regra. Mas até lá todo mundo que se preocupa com a segurança no trânsito precisa se engajar”, completa.