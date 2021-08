Prefeituras aguardam envio de mais doses para finalizar vacinação de adultos

Estado de São Paulo alega que tem entregado as vacinas, mas que existe atraso por parte do governo federal

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) aguardam o envio de mais doses para finalizar a vacinação dos adultos contra o coronavírus (Covid-19).

O Governo de São Paulo havia anunciado que imunizaria todos os adultos até segunda-feira (16). A intenção do Estado com a meta é começar a aplicar doses nos adolescentes com comorbidades na quarta-feira (18).

Americana chegou nesta quinta-feira (12) a 232.322 doses aplicadas e tem 89% da população adulta imunizada com ao menos uma dose.

Segundo a prefeitura, levando em conta o atual ritmo da campanha, será possível imunizar todos os adultos até segunda, se chegar uma nova remessa prevista para moradores de 18 a 24 anos. “Se chegar, o município atingirá a meta”.

A prefeitura de Hortolândia disse que não é possível garantir a meta por conta de “discrepâncias entre as projeções do número de moradores e o número real ou atrasos na chegadas de imunizantes”.

O Executivo aguarda mais doses. “O último lote recebido continha 42% do volume de doses esperado”, completa.



Os dois municípios descartaram mutirão ou virada da vacina, como acontecerá em São Paulo, por conta da boa adesão dos moradores.

Já a prefeitura de Sumaré cogita um novo Dia D no sábado (14). “Vai depender das doses aplicadas e do recebimento de uma nova remessa”.



As prefeituras de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste foram questionada, mas não responderam.

Indagada pelo LIBERAL, a Secretaria Estadual de Saúde respondeu que entregou mais de 15 mil doses para Americana nesta semana, e mais de 24 mil imunizantes para Hortolândia.

“A Secretaria distribui aos municípios conforme recebe novas remessas do Governo Federal, que tem atrasado as entregas ao Estado e a todo o país”, informou.

Americana e Santa Bárbara receberam remessas nesta quinta. Foram 3.113 doses para Americana, da Pfizer. Na segunda chegaram mais de 12 mil imunizantes em outra remessa, da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.

Santa Bárbara recebeu 2.778 doses da Pfizer nesta quinta, que somados à 10.881 doses da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer que chegaram na quarta totalizam mais de 13 mil vacinas recebidas na semana.