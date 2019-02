Prefeitura vê como inviável a recontratação de probatórios

A Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Americana entende que é inviável a recontratação de servidores que foram demitidos em estágio probatório (período de três anos em que o concursado ainda não ganhou a estabilidade). A informação é do secretário de Governo, Junior Barros.

A exoneração de “probatórios”, em 2017 e 2018, foi o motivo que levou a Justiça a suspender, na quarta, o processo seletivo simplificado aberto pela prefeitura para contratar 53 professores temporários. Houve 2.217 candidatos.

A prefeitura aposta agora em um recurso para reverter a decisão judicial, diz Barros. Na própria decisão, o juiz Márcio Roberto Alexandre diz que o governo poderia revogar as demissões dos probatórios. Segundo Barros, a Secretaria de Negócios Jurídicos, comandada por Alex Niuri, pensa diferente.

“Na cabeça do departamento jurídico da prefeitura não é viável contratar os probatórios, pedir para que se reintegre os probatórios, e sim fazer uma nova seleção”, afirmou.

A contratação era a esperança do governo para acabar com problemas como dispensa de alunos e união de classes por falta de professores reservas.

Como revelou ontem o LIBERAL, a Justiça suspendeu o edital porque entendeu que a contratação poderia se chocar com a Constituição. É que, entre 2017 e 2018, a prefeitura demitiu servidores em estágio probatório para cortar gastos com folha de pagamento, que estavam, segundo o governo, acima do limite legal de 54% das receitas. Só entre professores, houve 46 exonerações.

O artigo 169 da Constituição autoriza a demissão nesse caso, mas também determina que cargos ou empregos com funções iguais ou semelhantes não podem ser criados durante quatro anos.

Três servidoras entraram com uma ação popular pedindo uma liminar (decisão provisória) para suspender o processo seletivo. O juiz Márcio Roberto Alexandre, da 3ª Vara Cível de Americana, concedeu e escreveu em sua sentença que a abertura dessa seleção indicava uma tentativa de burlar a Constituição.

O secretário de Governo disse que o prefeito Omar Najar (MDB) soube da decisão na noite de anteontem e determinou que o jurídico entrasse em ação.

Segundo Barros, Alex Niuri já está cuidando do assunto. “Hoje [ontem] de manhã, sabendo da notificação, que o juiz tinha derrubado isso, ele [Niuri] imediatamente correu pra fazer a defesa, até porque há necessidade contratar”, afirmou Barros.

A linha de raciocínio das servidoras que moveram a ação e do Ministério Público é que a prefeitura só abriu esse processo seletivo porque, recentemente, demitiu servidores concursados.

A seleção, que seria feita com base nos títulos acadêmicos e no tempo de serviço, recebeu 3.421 inscrições de 2.217 pessoas em sete dias – algumas se inscreveram para mais de um cargo. A prefeitura não fez menção à suspensão do edital em nenhum de seus canais oficiais de comunicação com o público (site, Facebook e no próprio portal do processo seletivo). As inscrições eram gratuitas.

A reportagem não conseguiu contato com Niuri. Por meio de sua assessoria de imprensa, a prefeitura informou ontem à tarde que ainda não foi notificada sobre a liminar.