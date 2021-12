Prefeitura vai repassar até R$ 250 mil para compras em escolas municipais

A Câmara de Americana aprovou em primeira discussão, nesta quinta-feira (16), um projeto de lei de autoria do Executivo que altera a lei municipal 6.556/2021, que institui o PDDEM (Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal).

Pela propositura, as escolas municipais receberão, no ano que vem, até R$ 250 mil, cada uma, para despesas de custeio, manutenção e investimento. São 51 unidades de ensino ao todo.

Em outubro, o Legislativo aprovou projeto do Executivo que institui o PDDEM. Pela proposta, a prefeitura repassaria anualmente R$ 1,2 mil para as unidades de ensino dotadas de CEC (Conselho Escola Comunidade) custearem serviços de contabilidade, despesas cartorárias, bem como aquisição de equipamentos.

“Estamos, na verdade, ampliando um projeto que já tinha sido aprovado esse ano. Como agora temos condição de distribuir um recurso mais volumoso, estamos aumentando o escopo e o limite do valor que será repassado para cada escola”, explicou Vinicius Ghizini, secretário de Educação de Americana.

De acordo com ele, o objetivo é desburocratizar o processo e dar mais autonomia para as escolas. “Hoje, temos uma equipe de manutenção, mas que ao longo dos anos ficou reduzida para o tamanho da nossa rede e diante de alguma questão emergencial temos que usar os instrumentos previstos na legislação”, disse.

Secretário de Educação, Vinicius Ghizini diz que legislação vai desburocratizar manutenção e investimento nas escolas municipais – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Com mais recursos, afirmou Ghizini, as escolas não precisarão notificar a secretaria para abrir uma ordem de serviço, fazer um pedido de compra nem buscar os orçamentos. “Vai facilitar o andamento dos trabalhos”.

A verba deve ser usada na realização de pequenos reparos e serviços de manutenção e conservação, além de investimentos que visem a melhoria das instalações e equipamentos.

Segundo o secretário, as escolas que têm mais alunos receberão mais recursos. “Ainda não temos um valor estimado [de repasse] porque dependemos do fechamento das contas do ano. A ideia é que cada escola receba no mínimo R$ 40 mil, sendo que o limite é R$ 250 mil”.

O projeto entrou em regime de urgência e será votado em segunda discussão, em sessão extraordinária na segunda-feira, 10 horas.