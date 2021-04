Prefeitura vai reformar velório do Cemitério da Saudade

Licitação prevê reforma do telhado, reposição de vidros e outras melhorias

A Prefeitura de Americana vai contratar uma empresa para reformar o velório e as dependências do Cemitério da Saudade. Reparos no telhado, reposição de vidros e outras melhorias estão previstas para o local.

O edital de abertura da licitação foi publicado no Diário Oficial do município na terça-feira (6). A entrega das propostas está agendada para o dia 16 de abril, às 13h30.

Velório tem alguns problemas em sua estrutura e reforma vai ser feita nas dependências

Velório tem alguns problemas em sua estrutura e reforma vai ser feita nas dependências

Velório tem alguns problemas em sua estrutura e reforma vai ser feita nas dependências

Velório tem alguns problemas em sua estrutura e reforma vai ser feita nas dependências

Velório tem alguns problemas em sua estrutura e reforma vai ser feita nas dependências

Velório tem alguns problemas em sua estrutura e reforma vai ser feita nas dependências

Velório tem alguns problemas em sua estrutura e reforma vai ser feita nas dependências

Velório tem alguns problemas em sua estrutura e reforma vai ser feita nas dependências

Velório tem alguns problemas em sua estrutura e reforma vai ser feita nas dependências

De acordo com o edital, o gasto estimado com a reforma é de R$ 323,2 mil. A licitação se dará na modalidade convite, pelo menor preço global, ou seja, vence quem oferecer o valor mais baixo.

Segundo a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), a ideia de reformar o velório já estava em andando “há bastante tempo”. No entanto, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a abertura da licitação acabou atrasada.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Está prevista a reforma e manutenção do velório e das dependências anexas. Entre as melhorias, destacam-se a substituição do telhado e dos forros, recomposição de calhas, substituição de vidros, divisórias e fechaduras.

Pequenos serviços de hidráulica serão feitos e devem solucionar casos de infiltração no prédio, conforme constatado pela reportagem durante visita ao velório nesta quarta-feira (7). A substituição das caixas d’águas e pintura geral completam a lista de melhorias.

Conservação



Conforme publicado pelo LIBERAL no mês passado, o Cemitério da Saudade tem sido alvo de reclamações de moradores por conta das condições do local. Além da falta de manutenção, queixas sobre peças arrancadas são frequentes.

Na época, a prefeitura reforçou que as peças arrancadas eram fruto de vandalismo. Para coibir a prática, a Gama (Guarda Municipal de Americana) intensificou as rondas e a segurança da área.