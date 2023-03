Prefeitura vai pavimentar ruas do Asta 1 e Asta 4, em Americana

Rua Dorothy Mae Stang sofre com buracos - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana vai pavimentar os bairros Vila Vitória e Vila Nova Esperança, conhecidos como Asta 1 e Asta 4, respectivamente. A licitação para execução da obra foi publicada pelo Executivo nesta sexta-feira, no Diário Oficial.

O investimento será de R$ 1.684.997,94, com R$ 1.078.213,92 para o Asta 4, na região da Praia Azul, e R$ 600.433,74 para a Asta 1, na região da Mathiensen.

O valor inclui um recurso de R$ 1 milhão destinado pelo deputado estadual Delegado Olim (PP), por intermédio do secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

No Asta 1, as vias contempladas serão a Avenida Asta 1 e a Rua Francisco Cano Sanches. No Asta 4, a pavimentação ocorrerá nas ruas Irmã Dorothy Mae Stang, Madre Tereza de Calcutá e Olga Benario Prestes.

Além da aplicação do asfalto, as ruas e avenidas receberão a preparação do solo, com limpeza, terraplenagem, construção de guias e sarjetas. As informações foram divulgadas pelo Executivo.

Os dois bairros são habitados por centenas de famílias associadas à Asta (Associação dos Sem-Teto de Americana). “Esses bairros esperam pela pavimentação há mais de vinte anos. Chegou a hora, graças ao trabalho sério que estamos fazendo”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria.