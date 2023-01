Prefeitura vai pavimentar 11 vias de Americana com investimento de R$ 2,5 milhões

Executivo marcou para esta sexta-feira a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas

A Prefeitura de Americana vai pavimentar 11 ruas nos bairros Vale do Rio Branco, Jardim dos Lírios, São Roque e Recanto Azul. O investimento estimado é de R$ 2,5 milhões, segundo o edital da licitação.

O Executivo marcou para esta sexta-feira a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em assumir o serviço.

Rua Perdizes, no Jardim dos Lírios, é uma das que passarão pelo trabalho – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

No Jardim dos Lírios, os trabalhos afetarão três ruas: Perdizes, Tuiuiu e Anu Branco. Os trechos ligam as ruas Uirapuru e das Seriemas. No São Roque, apenas a Rua Potengi passará por asfaltamento, no trecho entre as ruas Jaguarão e Xingú.

No Recanto Azul, as ruas beneficiadas serão as Francisco Facão, no trecho entre a Alexandre Giorgette e a Quinto Ferramola; Alexandre Giorgette, da Francisco Facão até o final; Quinto Ferramola, entre Francisco Facão e José Naccarato; e o final da José Naccarato.

No Vale do Rio Branco, haverá a pavimentação da Avenida Salvador Dextro e das ruas Amadeu Bertie e João Bella.

Ao todo, a obra prevista no processo licitatório compreende 1,5 km de extensão, com 13,4 mil metros quadrados de asfalto. O serviço será realizado por meio de um convênio firmado entre a administração e o Governo do Estado, que vai contribuir com R$ 1,25 milhão.